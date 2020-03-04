Бабушки-активистки следят за соблюдением чистоты в Челябинске

Челябинск, 4 марта. Челябинские бабушки-активистки вышли на тропу войны с мусором. Они ежедневно патрулируют дворы, а обо всех недочетах в работе по уборке отходов или похабных надписях на стенах сообщают в управляющую компанию.

Первой совместной инициативой челябинских пенсионеров было решение заняться скандинавской ходьбой. Но социально активным гражданам быстро надоело бесцельное перемещение по городу. Они решили направить свои усилия в куда более полезное русло и следить за недоработками коммунальщиков.

«Решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», – рассказала организатор дружины Ирина Потапова.

Управлявшая компания поддержала инициативу. Бабушкам выдали спортивные палки и создали для них чат, в который можно сигнализировать обо всех нарушениях и скидывать фотодоказательства. Чаще всего в объектив фотокамер попадет реклама наркотических веществ и непристойные рисунки на стенах. Активисты говорят, что не хотят просиживать время дома, передает телеканал «МИР 24».

«На улице хорошо себя чувствуешь, особенно с палками. Для сердца это хорошо», — говорит пенсионерка Зинаида Скрипкина.

Общественный контроль осуществляется в свободном графике. Отмечается, что за полтора часа бабушки-активистки успевают обойти 43 дома и зафиксировать более десятка нарушений. В свою очередь коммунальщики оперативно устраняют все недочеты. Позитивные изменения в районе видны невооруженным глазом. Вокруг становится чище, а пенсионеры не жалуются на жизнь, а меняют ее к лучшему собственными силами.