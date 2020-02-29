Школьник умер на уроке в Челябинской области

Челябинск, 29 февраля. Второклассник скончался прямо во время урока в одной из школ Магнитогорска.

По имеющейся информации, во время занятий у ребенка упала на пол ручка. Он наклонился, чтобы поднять ее, но в этот момент ему неожиданно стало плохо, он потерял сознание и упал.

На место происшествия оперативно прибыли медики, но они уже ничем не могли помочь малышу. Сердце ребенка перестало биться, и врачи констатировали смерть, передает URA.RU.

По данным сайта «Верстов.Инфо», школьник страдал от серьезной хронической болезни. Следственный комитет назначил проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Толбинской школе подмосковного Подольска на уроке физкультуры умер девятиклассник. Во время занятий он резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, до приезда которой учителями была оказана первая помощь. К сожалению, спасти ребенка не удалось, передает РИАМО.