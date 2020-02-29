Пьяный житель Челябинска упал с моста в реку в центре города

Челябинск,29 февраля. 23-летний молодой человек прыгнул с моста в воду в центре Челябинска. Барахтающегося в реке местного жителя заметили случайные прохожие, но оказать ему помощь никто не решился из-за ледяной воды. Вылавливали пострадавшего спасатели, подоспевшие к месту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По имеющейся информации, инцидент произошел поздно вечером около исторического музея на пересечении улиц Кирова и Труда. Юноша решился прыгнуть в реку с высокого моста. Прохожие заметили его и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования извлекли его из воды и передали медикам. Оказалось, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения, передают «АиФ».

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с признаками переохлаждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из Москвы-реки обессилевшую женщину. Инцидент произошел примерно в 20 метрах от берега. Пострадавшую подняли на набережную и передали медицинской бригаде, которая оперативно прибыла на вызов, передает РИАМО.