Подростка зарезали в массовой драке в Челябинске

Челябинск, 22 февраля. Подросток скончался по пути в реанимацию от ран, полученных во время массовой драки в Челябинске. Молодого человека зарезали в потасовке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По имеющейся информации, происшествие случилось ночью 22 февраля около противотуберкулезного диспансера.

Друзья погибшего юноши сообщили, что конфликт произошел из-за девушек. Молодые люди сказали, что их подруги проводили время в одном из ресторанов города, где к ним пристала группа мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Дамы попросили молодых людей приехать и помочь им. Юноши, в числе которых был и убитый подросток, прибыли по указанному месту, чтобы заступиться, сообщает Kp.ru.

«Пьяные мужчины вышли из-под контроля и завязалась драка. Его ударили ножом. Второй парень также получил удар в грудь, но не так опасно, как первый, — рассказал один из знакомых убитого.

Нанесенный удар пришелся в область сердца, юноша скончался в машине скорой помощи. Второй молодой человек также получил травмы, его доставили в больницу.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. В данный момент решается вопрос о предъявлении ему обвинений и избрании меры пресечения.