Два человека получили сильные ожоги при взрыве в челябинской лаборатории

Челябинск, 20 февраля. Два человека получили множественные ожоги в результате взрыв газовоздушной смеси в Челябинске, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел днем 19 февраля в нежилом одноэтажном здании на Копейском шоссе. По данным экстренных служб, после разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением в здании лаборатории.

Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Двух пострадавших спасли сотрудники МЧС. Мужчины 26 и 35 лет получили ожоги головы и рук, их состояние удовлетворительное.

Пожарные ликвидировали возгорание, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в подмосковном Подольске произошел мощный взрыв на подстанции, после которого без тепла остались жители рядом стоящих многоквартирных домов.