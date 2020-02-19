Фура улетела в кювет в Челябинской области, пострадал водитель

Челябинск, 19 февраля. Грузовик улетел в кювет на Ашинском районе на трассе М5, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 18 февраля, за рулем фуры находился 60-летний мужчина. По предварительным данным, из-за сильного снегопада водитель не справился с управлением, Mercedes-Benz вылетел с дороги.

Пострадавшего жителя Татарстана срочно госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске произошло страшное ДТП, в результате которого пострадавший впал в кому.