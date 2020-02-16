Енот-полоскун из Копейска возит дрова в санях и готовится стать звездой рекламы

Челябинск, 16 февраля. Енот-полоскун Витя из Копейска стал всемирно известной звездой, животному предложили первый контракт на съемки в рекламе детской одежды. Животное живет в семье Евгения и Олеси Шиляевых. Благодаря роликам, которые снимают его хозяева, Витя набрал более восьми тысяч подписчиков со всего мира в Instagram.

Хозяева рассказали, что завели животное от скуки. Супружеской паре стало одиноко в большом доме после переезда дочери в Челябинск. В очереди на Витю в питомнике они отстояли 10 месяцев. По их словам, первые полгода с енотом пришлось нянчиться, как с маленьким ребенком. Шиляевы рассказали, что у Вити есть отдельная комната.

«Половину комнаты занимает вольер – в нем Витя спит, принимает пищу, занимается гимнастикой. Из леса принесли два сухих ствола. Енот бегает туда-сюда, чтобы не набрать лишний вес», — рассказала Олеся Шиляева.

Несмотря на свою природную упертость, Витя достаточно послушный и даже поддается дрессировке. Недавно хозяева умилили пользователей Сети необыкновенным представлением. Впрягли Витю в маленькие саночки, уложили в них пиленые ветки-полешки. Енот бодро бежал по снегу. На странице енота пост с этим видео собрал более 31 тысячи просмотров, передает Kp.ru.

«Мы на связи с хозяевами енотов по всей стране. Звезда инстаграма – енот Тема – более 243 тыс. подписчиков. У енотихи Сони – 320 тыс фолловеров. Енотомания захватывает Россию! Вот и мы подумываем завести еще одну живую душу – самку енота, чтобы им веселее было», — рассказали хозяева.

Хозяева Вити отметили, что зверек очень ласковый и любопытный. Он с удовольствием гуляет по поселку и собирает вокруг своей персоны толпы зевак.