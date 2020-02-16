Таксист в Челябинске сбил перебегавших дорогу школьников

Челябинск, 16 февраля. Водитель такси сбил троих школьников в центре Челябинска, один из пострадавших доставлен в реанимацию, сообщили в ГУ ГИБДД по региону.

ДТП произошло вечером 15 февраля на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения.

Школьники перебегали восьмиполосную магистраль на красный свет светофора. Один из водителей не успел среагировать и совершил наезд на несовершеннолетних.

Очевидцы происшествия сообщили, что одного из ребят срочно госпитализировали. Двое других отделались легкими травмами.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области столкнулись две иномарки, в результате чего погиб один человек.