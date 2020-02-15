Еще одного китайца в Челябинске отправили на карантин с подозрением на коронавирус

Челябинск, 15 февраля. Еще один гражданин Китая прибыл в Челябинск на карантин по коронавирусу, сообщили в Минздраве Челябинской области.

В областном противотуберкулезном диспансере находятся 27 человек. Они останутся под наблюдением в течение двух недель.

Вновь поступивших размещают в отдельных палатах, это исключает возможность пересечения пациентов. На территории центра установлен противоэпидемический и дезинфекционный режимы.

В Миассом центре «Северный» также находятся 15 китайцев, их карантин истекает на следующей неделе. Большинство готовятся к выписке.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в Омске срочно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

По последним данным, точно инфицированы более 67 тысяч человек, жертвами вируса стали 1526 человек.