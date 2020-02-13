Таксист жестоко избил пассажира, ехавшего с беременной женой в Челябинске

Челябинск, 13 февраля. Водитель такси набросился с кулаками на пассажиров из-за просьбы свозить их по нескольким адресам. Об этом сообщила одна из подписчиц группы «Инцидент Челябинск» во «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя пассажирками. Поводом для неадекватного поведения водителя послужил тот факт, что девушки попросили отвезти их по еще одному адресу.

Водитель не только отказал им в грубой форме, но и выгнал из машины. На улице он стал оскорблять беременную женщину, за которую вступился муж. Между мужчинами завязалась драка, передает URA.RU.

«Мужа моей подруги били, прям чуть ли не прыгал у него на голове таксист. Марину отталкивали и пинали, когда она пыталась заступиться за мужа», — рассказала подписчица.

Пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы. В отношении водителя такси возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве водитель такси избил и ограбил пассажира за отказ платить наличными за поездку. Водитель выволок пассажира из машины, избил, забрал его вещи и скрылся.