Лосиха устроила погоню за снегоходом директора нацпарка в Челябинске

Челябинск, 13 февраля. В Челябинске лосиха 1,5 км гналась за снегоходом, на котором ехал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Лосиху по имени Дарена привезли в парк восемь лет назад. Она самая старшая из обитателей Дома лося «Сохатка» в национальном парке. Она является любимицей работников и часто сопровождает их во время обходов, передает URA.RU.

«Когда уже ехали по лесу, Дарена выскочила на тропу и начала бежать за нами. Такое поведение наблюдаю впервые, у нас появился неофициальный инспектор-марафонец, с которым можно и побегать, и патрулировать вместе леса», — сообщил директор парка.

По словам специалистов, столь длительный «марафон» совершенно нехарактерен для представителей данного вида. Лоси бегают только на малых дистанциях и только тогда, когда им угрожает опасность. А Дарена пустилась в полуторакилометровый забег за снегоходом, который ехал на скорости порядка 30 км/час. Это делает ее «самой спортивной» лосихой на Урале, считает директор национально парка.