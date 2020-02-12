Жителя Миасса будут судить за интим с 15-летней школьницей

Челябинск, 12 февраля. 25-летнего молодого человека подозревают в половой связи с несовершеннолетней школьницей из Миасса. По данным правоохранителей, он неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девочкой. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета РФ.

Силовики установили, что парень осознано и неоднократно нарушал закон о запрете половых отношений с несовершеннолетними. Ему был известен реальный возраст школьницы.

Правоохранители собрали все необходимые материалы для передачи уголовного дела в судебные органы. Молодому человеку вменяют нарушение статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если вина будет доказана, то ему может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.

Ранее ФАН сообщал, что уборщица в Омске пригласила к себе домой и совратила двух несовершеннолетних воспитанников школы-интерната. Женщина заявила, что занималась сексом с подростками по обоюдному согласию. Уборщицу осудили на шесть лет лишения свободы условно.