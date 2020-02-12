Мать больного ребенка на Урале дозвонилась в детскую поликлинику только с 327-го раза

Челябинск, 12 февраля. В Челябинской области матери ребенка с высокой температурой пришлось позвонить в регистратуру детской поликлиники 327 раз, чтобы вызвать врача. Об этом сообщила депутат законодательного собрания области Ольга Мухометьярова.

Депутат прикрепила к своему заявлению скриншот, на котором видно количество совершенных матерью звонков в больницу города Златоуста. По словам родителей больной девочки, температура поднялась у ребенка до 40 градусов еще вечером 8 февраля. Это был вечер субботы и считается, что звонить в медучреждение в это время не имеет смысла. Поэтому родители решили вызвать медиков на дом, но уже на следующий день.

«Но коль эпидемия, наверное, должно быть усиление. Но нет. Все по плану, ничего не изменилось. Дежурного врача не было, трубку никто не брал», — рассказывает отец ребенка.

Мать ребенка начала звонить в поликлинику в 8 часов утра, когда открывается учреждение. Лишь спустя два с половиной часа ей удалось дозвониться до регистратуры и оформить вызов врачей на дом. Они приехали к малышке в шесть часов вечера.

«Жена задает вопрос: «Шесть вечера, почему так долго?». Ей ответили, что план обхода вообще до девяти вечера расписан, радуйтесь, что к вам раньше пришли», — сообщил отец ребенка.

Главврач детского медучреждения Наталья Ахтарьянова утверждает, что 8 февраля врачи поликлиники работали в поте лица и отработали 240 вызовов, передает «Ридус».

«10 февраля в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов, кроме 11 штатных участковых врачей, были привлечены и дополнительные врачи педиатры», — добавила Ахтарьянова.

В итоге девочка постепенно пошла на поправку, но родители намерены выяснить, кто несет ответственность за то, что их дочь оставили без врачебной помощи. Разобраться в ситуации пообещала депутат Ольга Мухометьярова. Она отправит запрос министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову.