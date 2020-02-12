Водитель в Челябинской области расплатился на заправке купюрой «банка приколов»

Челябинск, 12 февраля. Мужчина попытался оплатить бензин на автозаправочной станции пятитысячной купюрой «банка приколов», сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел под городом Чебаркуль, оператор АЗС сообщила в полицию о мошенничестве. Правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, им оказался житель Сосновского района.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 о мошенничестве. Парню грозит лишение свободы на срок до двух лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года в Петербурге активизировались фальшивомонетчики. Жертвами мошенников стали три человека, которым подсунули пятитысячные купюры.