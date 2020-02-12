Пассажирская маршрутка в Миассе протаранила иномарку возле остановки

Челябинск, 12 февраля. Маршрутка с пассажирами врезалась в Hyundai Solaris в Миассе, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла днем 11 февраля на улице Готвальда. По предварительной информации, 60-летний водитель ГАЗ-322132 не уступил дорогу и въехал в иномарку, стоявшую у остановки городского транспорта.

За рулем Hyundai находилась 48-летняя женщина. В результате ДТП пострадала водитель иномарки, ее срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в сочинском тоннеле произошло массовое ДТП. Иномарка врезалась в грузовик и протаранила две машины дорожных служб, есть погибшие.