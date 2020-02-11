Омбудсмен рассказала, когда доставят в Челябинск погибших в Таиланде детей

Челябинск, 11 февраля. Тела двоих детей, погибших в Таиланде при столкновеннии катеров, доставят в Челябинск не ранее, чем через 10 дней. Об этом сообщила детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова.

Перевозку погибших обеспечит страховая компания. По словам Майоровой, семье помогает психолог из центра МЧС. Родственники попросили не тревожить родителей погибших.

«В связи с этим я вчера не звонила родителям погибших детей. Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется», — написала омбудсмен в Facebook, ее цитирует «Пятый канал».

Власти Челябинской области планируют оказать материальную помощь пострадавшим. Размер помощи пока не определили.

Напомним, что два катера столкнулись у берегов Пхукета. Пострадали более 20 российских туристов, погибли двое детей шести и 12 лет. Следственные органы России проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что 8 февраля военнослужащий в тайском городе Накхонратчасима, убив своего командира и двух человек в воинской части, угнал авто. Он устроил беспорядочную стрельбу в одном из торговых центров. Жертвами стрелка стали 25 человек. Полиции удалось ликвидировать нападавшего.