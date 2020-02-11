Слесарь-наркоман в Челябинской области пробил жене голову топором

Челябинск, 11 февраля. Слесарь из Миасса несколько раз ударил жену топором по голове, женщина выжила, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 7 февраля, 29-летний местный житель под действием наркотических веществ напал на супругу. После того, как мужчина нанес жене множественные удары по голове, он сообщил об этом родственникам.

На место происшествия приехала скорая, медики обнаружили у пострадавшей признаки жизни. Они срочно госпитализировали 30-летнюю женщину. Поозреваемый после содеянного попытался свести счеты с жизнью, но его задержали.

Сейчас мужчина находится в психоневрологическом диспансере, оказалось, что он регулярно употребляет наркотики. Правоохранители возбудили уголовное дело, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что подросток из Ульяновской области зарубил насмерть маму, дедушку с бабушкой и брата с сестрой, а потом свел счеты с жизнью.