Власти Челябинской области сообщили об эпидемии гриппа и ОРВИ

Челябинск, 11 февраля. Минздрав Челябинской области сообщил об эпидемии ОРВИ и гриппа в регионе. Рост заболеваемости по-прежнему сохраняется.

По последним данным, в регионе зафиксировали 44 252 случая ОРВИ и гриппа. В профильном ведомстве отмечают, что Челябинская область обеспечена запасом лекарств и средствами индивидуальной защиты.

Как пишет Ura.ru, 11 февраля в Челябинске состоится заседание штаба по гриппу. Власти могут продлить карантин в связи с эпидемией. За последнюю неделю число заболевших выросло в три раза.

Карантин ввели в 13 муниципалитетах области, в Челябинске школы закрыты с 4 февраля. Случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в миасском центре «Северный» приняли на карантин 15 человек, прибывших в Россию из Китая.