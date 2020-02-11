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Три фуры и легковушка столкнулись под Миассом, есть пострадавшие

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Три фуры и легковушка столкнулись под Миассом, есть пострадавшие

Челябинск, 11 февраля. ДТП с тремя фурами и иномаркой произошло на трассе «Урал» под Миассом в Челябинской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Утром 11 февраля на 1762 км трассы Москва — Челябинск Citroen врезался в большегрузы ГАЗ, «Скания» и «Мерседес». В результате аварии пострадал 64-летний водитель иномарки, отмечает «ФедералПресс».

Авария произошла вохое поселка Нижний Атлян, один из грузовиков заблокировал движение транспорта, образовалась огромная пробка, пишет издание Ura.ru.

Ранее сообщалось, что на трассе Южноуральск — Магнитогорск произошло страшное ДТП, погибли три человека, пострадали еще пять человек.

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