Иномарки столкнулись на трассе под Челябинском, есть погибшие

Челябинск, 11 февраля. В Челябинской области на 101 километре трассы Южноуральск-Магнитогорск произошло лобовое столкновение двух иномарок Ford и Haval. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, в аварии погибли два человека.

Известно, что в момент столкновения в Ford находились трое человек. Двое из них скончались, один пострадал. В автомобиле марки Haval было пятеро. Все пассажиры получили травмы, среди них также есть ребенок.

Обстоятельства и причины ДТП на данный момент неизвестна. На месте работают экстренные службы. Подробности аварии выясняются.