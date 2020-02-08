Крупный пожар тушат на металлургическом комбинате в Магнитогорске

Магнитогорск, 8 февраля. Крупный пожар произошел на территории Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По предварительным данным, огонь охватил площадь 390 квадратных метров. На месте происшествия находятся спасатели, пожар удалось локализовать, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Магнитогорский меткомбинат является крупнейшим в РФ и СНГ по подготовке железорудного сырья и глубокой переработке черных металлов. По данным на 2015 год, численность сотрудников комбината составляла более 18 тысяч человек.