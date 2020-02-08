Иномарки и два грузовика столкнулись на трассе в Челябинской области

Челябинск, 8 февраля. Массовое ДТП произошло при въезде в Копейск, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла утром 8 февраля на улице Победы, столкнулись две иномарки, «Газель» и КамАЗ. Информации о пострадавших нет.

По словам очевидцев, на дорогах в Копейске гололед. Движение затруднено в районе ДТП, выезд из Копейска в сторону Челябинска полностью закрыли.

Дорожные службы ликвидируют последствия инцидента. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области произошла авария, жертвой которой стал один человек. Еще четверо получили травмы.