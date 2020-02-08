Миасский центр принял на карантин 15 человек, вернувшихся из Китая

Миасс, 8 февраля. Пятнадцать человек, прибывших из Китая, разместили в ММЦ «Северный» на карантин в Миассе, сообщили в Минздраве Челябинской области.

В больнице есть необходимое оборудование и изолированные боксы. По данным министерства, все вернувшиеся здоровы, они будут находиться под наблюдением врачей.

Власти Челябинской области ранее планировали организовать карантинный центр в санатории «Тополек» в поселке Варна. Но он оказался неподготовленным для размещения россиян, передает «Первый областной».

В связи с распространивишимся в Китае коронавирусом, Россия отправит гуманитарную помощь соседней стране. Как пишет Deita.ru, речь идет о 200 кубометрах груза — медицинских препапатах, защитных масках и других необходимых вещах.

По последним данным, от коронавируса погибли 726 человек, 2118 человек выздоровели, на карантине находятся почти 190 тысяч человек.