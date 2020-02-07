Пьяный пассажир с заточкой в руке изнасиловал водителя такси в Челябинске

Челябинск, 7 февраля. Молодой пассажир напал на 29-летнюю женщину-водителя такси и изнасиловал, сообщили в прокуратуре Челябинска.

Инцидент произошел 5 февраля в Ленинском районе Челябинска. Водитель забрала 19-летнего пассажира после пьяной вечеринки.

Оказалось, что парень быть не в состоянии самостоятельно выйти из машины. Тогда женщина решила отвезти его обратно. В какой-то момент пассажир приставил к горлу водителя заточку и изнасиловал.

Парень еще несколько часов удерживал водителя в автомобиле, пока не протрезвел. Когда он пришел в себя, то отпустил жертву. Пострадавшая заявила о происшествии в полицию.

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