ФАН публикует видео крупного пожара, который произошел на мебельном складе в Челябинске

Челябинск, 7 февраля. В Челябинске пожарные ликвидировали пожар на местном мебельном складе. Площадь возгорания составила более 300 квадратных метров, сообщили Федеральному агентству новостей в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что пожар произошел вечером в четверг в одноэтажном мебельном цехе, расположенном на Копейском шоссе. В 22.10 к месту ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, однако внутри здания уже наблюдалось сильное горение.

«Учитывая специфику объекта и быстрое распространения огня было принято решение повысить ранг сложности тушения пожара и привлечь дополнительные силы… В 22.57 он был локализован на площади 300 квадратных метров», – сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что по предварительной информации погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины пожара уточняются.