Иномарка в Челябинске сбила школьника прямо на «зебре»

Челябинск, 4 февраля. Водитель Renault наехал на 12-летнего школьника, который переходил дорогу на «зебре» в Челябинске, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло 3 февраля на улице Зои Космодемьянской. На мальчике была яркая одежда и светоотражающие элементы.

По данным ведомства, водитель 1958 года рождения совершил наезд на ребенка. Мальчик 2008 года рождения получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Чите водитель иномарки врезался в бетонную перегородку водоотвода возле городского кладбища.