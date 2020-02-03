Трое парней в Челябинске изрезали ножом и выбросили с балкона приятеля

Челябинск, 3 февраля. Жестокое убийство произошло в поселке Первомайский, трем фигурантам уголовного дела вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным суда, в середине октября 2018 года трое молодых людей поссорились с приятелем. Они нанесли жертве множество ножевых ранений, а затем скинули с четвертого этажа.

Нападавшие выбежали на улицу и продолжили избивать пострадавшего. Затем они оттащили его к гаражам, где забили насмерть, пишет портал Obzor174.

Челябинский суд постановил, что 19-летний организатор убийства получит 12 лет тюрьмы, его два пособника 19 и 18 лет приговорены к 5 и 7 годам лишения свободы. Часть срока они проведут в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска намеренно заразил жену ВИЧ-инфекцией, он предстанет перед судом.