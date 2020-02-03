Житель Копейска умышленно заразил жену ВИЧ-инфекцией

Челябинск, 3 февраля. Житель Копейска намеренно заразил супругу ВИЧ-инфекцией и предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, о своем диагнозе мужчина узнал в 2000 году. Годом позднее он вступил в брак, в котором находился до 2018 года.

Женщину узнала о своем заболевании после развода, ее поставили на учет в ВИЧ-диспансер. В прокуратуре сообщили, что передали материалы уголовного дела в Копейский городской суд.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пишет издание «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что житель Урюпинска жестоко отомстил бывшей супруге. Он напал на нее с разбитой бутылкой и изуродовал лицо.