Полиция задержала устроившего погоню с автоматом мужчину в Челябинске

Челябинск, 19 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске мужчину, который гнался за человеком с автоматом в руках.

Инцидент произошел 15 января. В Сети появилось видео погони. На кадрах видно, как мужчина с автоматом в руках гонится за молодым человеком. Убегающий несколько раз поскальзывается и падает рядом с проезжающими мимо автомобилями. В конце видео мужчина с автоматом направляется к остановке, где стоят люди, сообщает телеканал «360».

«За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть», — рассказали очевидцы.

Как сообщили в УМВД по Челябинску, нападавшего мужчину удалось задержать. Во время нападения в руках у него был страйкбольный автомат. По факту инцидента проводится проверка.