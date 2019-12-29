Мужчина умер прямо на школьном катке в Челябинске

Челябинск, 29 декабря. Житель Челябинска скончался на школьном катке по собственной неосторожности, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел 27 декабря на 2-й Эльтонской улице. По данным правоохранительных органов, мужчины упал с высоты своего роста и ударился головой об лед.

Пострадавший получил тяжелую травму. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти человека, он скончался, пишет Ura.ru.

Ранее в Новосибирске произошел скандал из-за неоднозначной формы катка. Власти отреагировали на жалобы местных жителей.