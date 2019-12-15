Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Бойцовская собака напала на хозяина в Челябинске

41
0 Оставить комментарий

Бойцовская собака напала на хозяина в Челябинске

Челябинск, 15 декабря. Полиция проводит проверку по факту нападения бойцовской собаки на хозяина в Челябинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Трашутина в Тракторозаводском районе Челябинска в воскресенье. Очевидцы рассказали, что мужчина выгуливал бойцовского пса в состоянии алкогольного опьянения. На улице собака стала вести себя агрессивно и набросилась на хозяина.

«На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции «Тракторозаводский», ― сообщили в полиции.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Информация о его состоянии в полицию не поступала. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, сообщает РИАМО.

По новому закону с 1 января 2020 года выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка можно будет лишь на огороженной территории владельца. При входе на такую территорию должна быть размещена предупреждающая надпись.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров