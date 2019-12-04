В Челябинске в результате ДТП загорелся автомобиль

Челябинск, 4 декабря. Федеральное агентство новостей публикует видео из Челябинска, где сегодня утром на на одном из перекрестков произошло ДТП. В результате аварии один из легковых автомобилей загорелся.

Столкновение машин произошло на пересечении улиц Смирных и Энтузиастов около 08:00. По словам очевидцев, находившихся на месте событий, водитель вспыхнувшего автомобиля успел выскочить и предпринять попытки погасить пламя снегом, однако у него ничего не вышло.

В это время очевидец проезжал рядом и смог сделать видео с места ЧП.