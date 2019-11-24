Челябинск украшают новогодними «стрингами»

Челябинск, 24 ноября. Рабочие начали монтировать новогоднюю иллюминацию в центре Челябинска. Местные жители прозвали «стрингами» дугообразные арт-объекты.

Власти Челябинска распорядились начать приготовления к Новому году. Улицу Кирова, которую также называют «челябинском Арбатом», украшают фонариками.

В прошлом году по заказу Русской медной компании здесь появились дугообразные арт-объекты. Они не понравились многим челябинцам.

«Ночью они красиво горят — спору нет! Но при свете дня конструкции выглядят громоздко», — жалуются горожане.

Чиновники пообещали, что праздничная иллюминация появится не только в центре города. Украсят и другие районы Челябинска.

Ранее сообщалось, что Кемеровская область готовится к самому большому парад Дедов Морозов. Забег пройдет 26 декабря, на него приглашены специалисты Книги рекордов России.