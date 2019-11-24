Челябинский зоозащитник пообещал разобраться в ситуации вокруг «Тайгана»

Челябинск, 24 ноября. Глава фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян из Челябинска едет в Крым, чтобы помочь решить конфликт вокруг парка львов.

Внимание ветеринарного врача привлекли новости о возможной конфискации 32 тигров и пяти леопардов. Об этом ранее сообщал владелец «Тайгана» Олег Зубков.

Даллакян планирует изучить все документы, встретиться с главой комитета ветеринарии Крыма Валерием Ивановым. Он хочет найти компромисс, чтобы сохранить известный крымский парк.

Фонд зоозащиты уже направил соответствующие запросы в Минсельхоз России и департамент ветеринарии.

Как отмечает РИА Новости у Зубкова есть ряд нерешенных проблем. Ранее Ялтинский суд оштрафовал владельца парка львов на 200 тысяч рублей за то, что «карликовые свиньи гуляют вместе с козами».

Предприниматель добавляет, что 3 декабря состоится новый суд, на котором может быть принято решение о закрытии парка на 90 суток по требованию ветеринаров.