Главврач больницы в Миассе лишился работы из-за «лечения» грязной тряпкой

Челябинск, 7 ноября. Главврача миасской больницы Дениса Маханькова, где пациентку умывали грязной тряпкой, уволили. Об этом рассказала вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Гехт назвала случай в больнице Миасса «вопиющим» и подчеркнула, что власти не хотели «прикрывать эту историю». С 6 ноября в больнице Миасса работала комиссия регионального Минздрава.

«На самом деле, нарушения подтвердились и в части порядка оказания помощи», — прокомментировал вице-губернатор, ее слова передает «360».

Гехт добавила, что уборщица не имеет права работать с пациентами, это обязанности санитарки. В связи с этими нарушениями главврача уволили. Трудовой договор был расторгнут с 7 ноября.

Напомним, что скандал разразился после появления в Интернете видео с голой пациенткой. Уборщица вытерла лицо женщине грязной тряпкой.

Главврач Маханьков пригрозил, что подаст заявление в правоохранительные органы в отношении человека, который снял видео. Он добавил, что это нарушает врачебную тайну.