Власти проверят работу детдома на Урале, где забеременели три несовершеннолетние девочки

Москва, 6 ноября. Министерство социальных отношений Челябинской области проверит работу Чесменского центра помощи детям, три воспитанницы которого забеременели.

Как передает передает пресс-служба министерства, три несовершеннолетние девочки, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в Чесменском центре помощи, сейчас находятся в положении. Одной воспитаннице 17 лет, а другим — по 16 лет.

«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточняет, что в июле минувшего года одна из воспитанниц узаконила отношения с молодым человеком. Планируется, что в ближайшее время зарегистрируют брак и другие пары. Они поступят «на сопровождение центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка».