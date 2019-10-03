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Самоходный трап врезался в самолет Nordwind в Челябинске

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Самоходный трап врезался в самолет Nordwind в Челябинске

Челябинск, 3 октября. Самоходный трап врезался в самолет авиакомпании Nordwind в аэропорту Челябинска, сообщили в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 3 октября, когда воздушное судно совершило посадку в аэропорту Челябинска. Самолет Airbus прилетел из Москвы, на его борту находилось 163 пассажира.

Перед выгрузкой пассажиров был подан трап, который повредил обшивку самолета. На месте ЧП работают следователи.

В пресс-слуджбе аэропорта пояснили, что трап был неисправен. Часть пассажиров уже вылетела обратно в Москву, остальные полетят на другом самолете.

Ранее сообщалось, что  самолет компании Air Asia экстренно сел на Мальдивских островах. 

Летевший из Сочи самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за неисправности датчика двигателя.

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Источник: ТАСС
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