Микроавтобус столкнулся с «КамАЗом» в Челябинске, пострадали 13 человек

Челябинск, 20 августа. Микроавтобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ» в Челябинске, пострадали люди, сообщает Федеральное агентство новостей.

ДТП произошло на пересечении улиц Блюхера и Кузнецова. Известно, что Peugeot Boxer следовал по маршруту Уфа — Нижневартовск. На его борту находились 13 взрослых и один подросток 17 лет, в грузовике — два человека.

В результате столкновения пострадали 13 человек. После осмотра семь человек, включая подростка, госпитализировали, два человека будут проходить амбулаторное лечение. Два человека находятся в пункте временного размещения.

Отмечается, что на месте ДТП работали 19 единиц техники и 52 человека личного состава, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее семь человек пострадали в ДТП под Ульяновском. Мужчина без водительского удостоверения за рулем Lada Priora протаранил ВАЗ-2109. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.