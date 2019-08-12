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Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону

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Жительнице Челябинска грозит 10 лет тюрьмы за самооборону

Челябинск, 12 августа. Жительнице Челябинска грозит 10 лет лишения свободы за то, что она защищалась ножом от избивавшего ее супруга.

Женщина оказалась на скамье подсудимых после инцидента с побоями. По ее словам, муж набросился с кулаками на глазах у ребенка.

Она схватила нож и ударила им супруга, а затем вызвала ему скорую. Мужчина обратился с заявлением в полицию и по-своему рассказал о произошедшем.

Жительница Челябинска стала фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений. 12 августа суд вынесет приговор по этому делу, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Петербурге механик свел старые счеты с бывшим коллегой, воткнув нож ему в шею.

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