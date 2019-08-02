Животные погибли в контактном зоопарке Челябинска

Челябинск, 2 августа. Правоохранительные органы проводят оперативные действия по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке. ЧП произошло в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Сообщение зарегистрировано. Отделом полиции «Советский» по данному факту проводится проверка», — сказала собеседница РИА Новости.

Уточняется, что на месте происшествия обнаружены следы зверя. Погибли только гуси и грызуны. Руководство зоопарка обнаружило их в пятницу утром. Изначально предположили, что животных покусала собака.