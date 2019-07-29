Полиция остановила работу детского лагеря под Челябинском

Челябинск, 29 июля. Правоохранительные органы остановили работу детского палаточного лагеря в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Прокуратура Челябинска закрыла лагерь, который работал с множеством нарушений.

«Лагерь работал без разрешительных документов и другими существенными юридическими и техническими недостатками, поэтому его пришлось закрыть. Детей поместили в спортзал, обеспечили едой и водой для дальнейшей передаче родителям», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Размещенную в СМИ информацию в ведомстве назвали несоответствующей действительности. В настоящее время детей уже вернули родителям.

В региональной прокуратуре отмечают, что проверку в лагере не проводили.

«Мы не делали данную проверку. Возможно, ее делали оперативные сотрудники органов внутренних дел. Также министерство образования может иметь к этому отношение», — сказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.

В лагере отдыхали жители таких областей, как Тюменская, Свердловская, Курганская. Всего в нем находились несколько взрослых и больше 30 детей. Палаточный лагерь выявили в ходе рейдов правоохранительных органов.

Закрытие детского учреждения связано с проверками, которые начались по всей России после пожара лагере «Холдоми» в Хабаровске. В огне тогда погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице от полученных ожогов.