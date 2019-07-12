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Жительница Екатеринбурга погибла в Челябинской области от удара молнии

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Жительница Екатеринбурга погибла в Челябинской области от удара молнии

Челябинск, 12 июля. Жительница Екатеринбурга погибла на озере в Челябинской области от удара молнии, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, 58-летняя женщина приехала в село Белоусово в гости к своей знакомой. Екатеринбурженка отдыхала на берегу озера Большой Шантропай, когда началась гроза, отметил «ФедералПресс».

Информация о трагедии поступила сотрудникам правоохранительных органов 10 июля. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят судебно-медицинские исследования по установлению причин смерти.

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