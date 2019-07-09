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ФСБ вновь обыскивает склады компании «Красное и Белое»

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ФСБ вновь обыскивает склады компании «Красное и Белое»

Челябинск, 9 июля. Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы пришли с обысками в головной офис торговой алкогольной сети «Красное и Белое» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В головном офисе подчеркнули, что проверка осуществляется для подтверждения деловых связей компании с контрагентом, а правоохранители и налоговики ведут себя очень корректно. Об этом пишет РИА Новости.

«Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — проинформировали в компании.

В УФСБ и налоговой информацию не комментируют, пишет «URA.Ru».

Напомним, это уже не первая проверка в сети «Красное и Белое». Так, в декабре минувшего года Федеральная служба безопасности проводила обыски на складах компании. Причиной обысков стали подозрения в обороте контрафактной продукции и неуплате налогов. Позже было объявлено, что контрафакта обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку по слиянию крупных ретейлеров «Дикси» и «Красное и Белое». Отметим, о том, что две сети алкомаркетов — «Красное и Белое» и «Бристоль» — объединяются с ретейлером «Дикси», стало известно еще в конце января текущего года.

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