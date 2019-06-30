Сильный пожар охватил торговые павильоны в Магнитогорске, ФАН публикует видео

Магнитогорск, 30 июня. Сильный пожар произошел в городе Магнитогорск Челябинской области. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось на территории центральной городской ярмарки на улице Грязнова.

Сигнал о пожаре поступил в 2.15 по местному времени. По предварительной информации, загорелись китайские павильоны с одеждой. Огонь охватил площадь примерно в 300 квадратных метров.

В распоряжении ФАН также оказалось видео с места случившегося. На кадрах видно, что огонь охватил павильоны и ларьки.

Местный портал «Магсити74» сообщает, что пожару был присвоен повышенный ранг. В настоящее время огонь тушат пожарные.