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Сильный пожар охватил торговые павильоны в Магнитогорске, ФАН публикует видео

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Сильный пожар охватил торговые павильоны в Магнитогорске, ФАН публикует видео

Магнитогорск, 30 июня. Сильный пожар произошел в городе Магнитогорск Челябинской области. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось на территории центральной городской ярмарки на улице Грязнова.

Сигнал о пожаре поступил в 2.15 по местному времени. По предварительной информации, загорелись китайские павильоны с одеждой. Огонь охватил площадь примерно в 300 квадратных метров.

В распоряжении ФАН также оказалось видео с места случившегося. На кадрах видно, что огонь охватил павильоны и ларьки.

Местный портал «Магсити74» сообщает, что пожару был присвоен повышенный ранг. В настоящее время огонь тушат пожарные.

 

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Автор: Сергей Петров
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