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Пожар произошел на месте ДТП с участием двух грузовиков в Челябинской области

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Пожар произошел на месте ДТП с участием двух грузовиков в Челябинской области

Челябинск, 16 июня. Битумовоз столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Челябинской области, оба транспортных средства загорелись, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Два грузовика лоб в лоб столкнулись 16 июня недалеко от города Юрюзань​​​. Огонь охватил 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли оперативные службы.

К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 12 единиц спецтехники, пишет РИА Новости. О состоянии водителей грузовиков не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае один человек погиб и еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести при ДТП с участием двух иномарок.

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Автор: Ирина Селезнева
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