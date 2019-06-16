Пожар произошел на месте ДТП с участием двух грузовиков в Челябинской области
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Челябинск, 16 июня. Битумовоз столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Челябинской области, оба транспортных средства загорелись, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Два грузовика лоб в лоб столкнулись 16 июня недалеко от города Юрюзань. Огонь охватил 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли оперативные службы.
К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 12 единиц спецтехники, пишет РИА Новости. О состоянии водителей грузовиков не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае один человек погиб и еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести при ДТП с участием двух иномарок.
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