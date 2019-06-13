Главврача больницы Южноуральска арестовали за присвоение премий подчиненных

Челябинск, 13 июня. Главного врача городской больницы Южноуральска Владимира Яковлева, подозреваемого в присвоении части премиального фонда, арестовали на два месяца, сообщили в челябинской прокуратуре.

«В действиях Яковлева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 УК (злоупотребление должностными полномочиями… Главврач арестован на два месяца», — приводит URA.RU слова представителя прокуратуры.

По версии следствия, главный врач и главбух в 2018-2019 годах излишне начисляли сотрудникам больницы премии, которые впоследствии присваивали себе. Отмечается, что сумма ущерба составила не менее 70 тысяч рублей.

Главного врача задержали во вторник, а накануне суд принял решение отправить его под домашний арест. В СУ СК РФ по Челябинской области сообщили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении главного бухгалтера медучреждения.