Житель Челябинска, несмотря на диагноз ДЦП, смог стать силачом и спортивным тренером

Историю жизни Артура Кинжабаева нельзя назвать легкой. При рождении врачи поставили ему страшный диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Однако, несмотря на многочисленные нарушения опорно-двигательного аппарата, он смог не только справиться с ними, но также достичь небывалых высот в спортивной индустрии.

О себе улыбчивый и приятный в общении 34-летний Артур говорит легко и непринужденно: родился в Свердловской области, в городе Верхняя Тура, в семье машиниста и контролера на заводе. У него есть брат-двойняшка Альберт, Артур старше него на несколько минут. Во время родов возникли осложнения: врачи дергали малыша за голову и повредили шейный позвонок. В итоге произошел полный паралич.

«До пяти лет я вообще ходить не мог, даже сидел с поддержкой, — поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей Артур. — Тогда же мне поставили вторую группу инвалидности и ДЦП. Благодаря тому, что мои родители постоянно возили меня по санаториям и больницам, я начал более-менее ходить и сидеть, но ноги не поднимались, спина была кривая».

Знакомство мальчика со спортом произошло в 10 лет. Его брат предложил соорудить из подручных материалов штангу. Лом заменил гриф, а колеса от гусеничного трактора — блины.

«Сначала у меня ничего не получалось. Все время падал, не было координации и равновесия. Но я все равно продолжал заниматься, — отметил собеседник агентства. — Более-менее получаться стало спустя четыре года, когда мне исполнилось 14 лет. А когда мне было 16 лет, друг Дмитрий предложил записаться в секцию тяжелой атлетики и я согласился».

Несмотря на упорство и стремление мальчика быть как все, на пути к спортивной карьере ему постоянно приходилось преодолевать преграды. Так, в секции первым, что от него потребовал тренер, была справка от врача, которую в медицинском учреждении ему отказались предоставить. Огорченный парень рассказал об этом учителю. Увидев, как это расстроило парня, тот согласился его обучить.

«Вот так я начал заниматься гиревым спортом. После каждой тренировки на протяжении двух лет я ходил по четыре километра пешком домой. Секция была в соседнем селе, где находилась и общеобразовательная школа, куда я начал ходить в 10 лет, — пояснил Кинжабаев. — Не прогулял ни одного занятия, старался выполнить все, что задавали учителя. Было трудно: я медленно писал, все время не успевал, 9 классов школы с тройками, но закончил. Потом уехал в Челябинск, чтобы поступить в училище, где получил специальность наладчика швейного оборудования. Там же и познакомился с Андреем Еремеевым, который занимался жимом лежа».

Дружба с однокурсником привела героя публикации в новую секцию, где он принял участие в соревнованиях, которые, к слову, проиграл — занял последнее место. Обида и послужила тем самым толчком стать сильным.

«Потом Андрей мне предложил ездить с ним в «Импульс» для инвалидов (Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов. — Прим. ФАН) тренироваться. Я согласился и поехал. Там я познакомился со своим вторым тренером — Сергеем Викторовичем Шарафиловым, — продолжил свой рассказ Артур. — Он обучал меня жиму лежа, я начал принимать участие в соревнованиях, а параллельно учился для себя делать присед и становую тягу с маленькими весами».

Дух соревнования привел Артура к знакомству с Вадимом. Парень стал не только его соперником, но и верным другом. Вместе с ним Кинжабаев начал ходить в клуб «Метар» в секцию легкой атлетики, там же увлекся пауэрлифтингом и познакомился с Михаилом Кокляевым (многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC. — Прим. ФАН). Спортсмен стал для молодого человека не только лучшим другом, но и главным мотиватором, примером для подражания.

Очередной поворот в судьбе Артура произошел во время соревнований, где к мужчине подошел ректор Уральского государственного университета физкультуры (УралГУФК) и предложил ему поступить на специальность «тренер». Молодой человек как раз оканчивал очередной техникум: отсутствие работы привело его на получение новой специальности — «швея». Шить парню не нравилось, а вот продолжить себя в спортивной карьере было тем самым желанием, которое он так долго лелеял.

На третьем курсе университета Артур вновь приступил к поискам работы, но из-за диагноза, который, несмотря на все приложенные усилия, никуда не делся, брать его не хотели. И тут мужчине вновь пришел на помощь Михаил Кокляев, который помог устроиться в тренажерный зал «Бомбер».

«Клиентов бывает по-разному: летом мало, а в другие сезоны достаточно, — пояснил Артур. — Сейчас я готовлю к соревнованиям по жиму лежа трех человек. У одного из них тоже есть инвалидность, ДЦП, но он начинает проявлять прогресс — поднимает гантели, улучшилась координация, начал увереннее справляться с тренажерами — одним словом, молодец».

Что касается самого Артура, то он практически поселился в спортивном зале. Проводит обучающие тренировки и тренируется сам, продолжает принимать участие в различных соревнованиях, в том числе международного уровня. Силы, несмотря на то, что у мужчины теперь третья группа инвалидности, есть — он с легкостью поднимает 170-килограммовый снаряд и планирует на этом не останавливаться.