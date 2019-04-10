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Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

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Маршрутка с пассажирами загорелась в Челябинске

Челябинск, 10 апреля. На трассе в Челябинске загорелось маршрутное такси, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Возгорание транспортного средства произошло днем 10 апреля. В этот момент в маршрутке находились пассажиры.

Водитель и шесть пассажиров выбрались из горящего автобуса, пострадавших нет. На месте инцидента находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

Автор: Ирина Селезнева
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