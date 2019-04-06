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Волк покусал ребенка в челябинском парке

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Волк покусал ребенка в челябинском парке

Челябинск, 6 апреля. В контактном зоопарке в Челябинске волк искусал ребенка, инцидент произошел в парке Гагарина, сообщили очевидцы.

Мальчик хотел погладить животное, но хищник вцепился ему в ногу. Владелец волка регулярно выгуливает животных в парке, оставляя их привязанными к дереву.

Группа жителей Челябинска обратилась к властям региона с просьбой запретить выгул волков в общественном месте, пишет «Газета Кемерова». В январе текущего года произошел еще один инцидент с нападением волка на ребенка. По словам его владельца, животное просто «играло с мальчиком».

Автор: Ирина Селезнева
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