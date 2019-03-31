Уникальный ансамбль жилых домов в Челябинске исключили из перечня памятников

Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области исключил из перечня памятников, подлежащих охране, ансамбль жилых домов, расположенных на Социалистической улице. Градозащитники считают, что из-за этого над зданиями нависла угроза уничтожения. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Причину исключения краевед Юрий Латышев видит в желании администрации сэкономить на необходимом домам ремонте.

«Такая проблема многоквартирных домов стоит по всей стране. Когда дома являются объектами культурного наследия, при проведении ремонта их статус влияет на стоимость работ и появляются дополнительные расходы. Необходимо делать проект, работы должна проводить компания, имеющая необходимые лицензии. Выходит дороже, чем в обычном жилом доме. Областные власти, в принципе, могли бы это решить», — рассказал он корреспонденту ФАН.

Надо отметить, что здания действительно находятся в плохом состоянии, и у жильцов есть жалобы на условия проживания. Но, как считает Латышев, исключение домов из перечня объектов культурного наследия не гарантирует проведения долгожданного ремонта.

«Эти дома практически не ремонтировали с момента их постройки в 1946 году. Я встречался с их жителями, и они не могут прийти к единому мнению. Часть хочет, чтобы их переселили на любых условиях, вплоть до сноса этих домов под новостройки. Другие хотят, чтобы в этих домах сделали хороший ремонт, потому что им нравится в них жить, это тихий, уютный район, — объясняет краевед. — Эти шесть домов на Социалистической улице были включены в перечень объектов культурного наследия только в 2017 году. До этого они не имели статуса памятников истории и культуры. Жильцы ошибочно считают, что отсутствие этого статуса каким-то образом ускорит проведение ремонтных работ. Это не так. Предмет охраны в этом случае — объем и фасады. А внутри работы может вести любая фирма, потому что там нет ничего, что нужно охранять».

Главное недовольство градозащитников и независимых экспертов вызывает «халтурная», по их мнению, историко-культурная экспертиза.

«На проведение историко-культурной экспертизы зданий проводился аукцион, и выиграла его компания, экспертом которой является Светлана Васильева из Пензы. И я считаю, что это полнейшая халтура. В лоте было сразу несколько объектов, и по некоторым она дала положительные заключения. Но этот ансамбль исключила. Наши челябинские эксперты — архитекторы-реставраторы — и я пытались опротестовать эту экспертизу, но протесты были отвергнуты, а в своде указали, что просто приняли наше мнение к сведению», — возмущается Латышев.

Действительно, в адрес Государственного комитета охраны объектов культурного наследия поступило несколько писем с просьбой пересмотреть результаты проведенной экспертизы. Их направили сотрудники проектно-реставрационного бюро ПК «ГПИ Челябинскграданпроект», инициативная краеведческая группа «Архистраж» и научные сотрудники вузов, аттестованные эксперты по проведению ГИКЭ.

Юрий Латышев и его соратники не сомневаются в уникальности ансамбля. Построенные в конце войны, они действительно выглядят нетипично для архитектуры города, вызывают интерес и хранят память о трагических страницах истории страны.

«Недавно наши краеведы установили, что строили их не пленные немцы, как считалось раньше. Там действительно в конце войны был лагерь военнопленных, и они участвовали в строительстве. Но есть документ, который утверждает, что построены эти дома трудармейцами, а это в основном поволжские немцы, переселенные в начале войны в этот район. Они занимались строительством металлургического завода и возвели эти дома. В Челябинске есть тенденция забывать скорбные события того времени — репрессии, переселения. А эти дома — своего рода памятник тем людям. И архитектура этих зданий уникальна, она необычна для Челябинска, для области, да и, возможно, необычна для всей России», — говорит историк.

Активисты группы «Архистраж» в своем обращении к председателю комитета охраны объектов культурного наследия приводят и слова главного архитектора города Николая Ющенко.

«Этот квартал — мой самый любимый в городе. Он выглядел настоящим чудом на фоне послевоенной нищеты. Сами дома рисуют крупный ритм, эркеры поддерживают мелкий, а венчают все это величество детали — руст, щелевые окна, обратные скаты. Получается красивая геометрия».

Сдаваться Латышев не намерен и готов отстаивать архитектурный ансамбль в суде.