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Уникальный ансамбль жилых домов в Челябинске исключили из перечня памятников

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В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области исключил из перечня памятников, подлежащих охране, ансамбль жилых домов, расположенных на Социалистической улице. Градозащитники считают, что из-за этого над зданиями нависла угроза уничтожения. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Причину исключения краевед Юрий Латышев видит в желании администрации сэкономить на необходимом домам ремонте.

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

«Такая проблема многоквартирных домов стоит по всей стране. Когда дома являются объектами культурного наследия, при проведении ремонта их статус влияет на стоимость работ и появляются дополнительные расходы. Необходимо делать проект, работы должна проводить компания, имеющая необходимые лицензии. Выходит дороже, чем в обычном жилом доме. Областные власти, в принципе, могли бы это решить», — рассказал он корреспонденту ФАН.

Надо отметить, что здания действительно находятся в плохом состоянии, и у жильцов есть жалобы на условия проживания. Но, как считает Латышев, исключение домов из перечня объектов культурного наследия не гарантирует проведения долгожданного ремонта. 

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

«Эти дома практически не ремонтировали с момента их постройки в 1946 году. Я встречался с их жителями, и они не могут прийти к единому мнению. Часть хочет, чтобы их переселили на любых условиях, вплоть до сноса этих домов под новостройки. Другие хотят, чтобы в этих домах сделали хороший ремонт, потому что им нравится в них жить, это тихий, уютный район, — объясняет краевед.

— Эти шесть домов на Социалистической улице были включены в перечень объектов культурного наследия только в 2017 году. До этого они не имели статуса памятников истории и культуры. Жильцы ошибочно считают, что отсутствие этого статуса каким-то образом ускорит проведение ремонтных работ. Это не так. Предмет охраны в этом случае — объем и фасады. А внутри работы может вести любая фирма, потому что там нет ничего, что нужно охранять». 

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

Главное недовольство градозащитников и независимых экспертов вызывает «халтурная», по их мнению, историко-культурная экспертиза. 

«На проведение историко-культурной экспертизы зданий проводился аукцион, и выиграла его компания, экспертом которой является Светлана Васильева из Пензы. И я считаю, что это полнейшая халтура. В лоте было сразу несколько объектов, и по некоторым она дала положительные заключения. Но этот ансамбль исключила.

Наши челябинские эксперты — архитекторы-реставраторы — и я пытались опротестовать эту экспертизу, но протесты были отвергнуты, а в своде указали, что просто приняли наше мнение к сведению», — возмущается Латышев. 

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

Действительно, в адрес Государственного комитета охраны объектов культурного наследия поступило несколько писем с просьбой пересмотреть результаты проведенной экспертизы. Их направили сотрудники проектно-реставрационного бюро ПК «ГПИ Челябинскграданпроект», инициативная краеведческая группа «Архистраж» и научные сотрудники вузов, аттестованные эксперты по проведению ГИКЭ.

Юрий Латышев и его соратники не сомневаются в уникальности ансамбля. Построенные в конце войны, они действительно выглядят нетипично для архитектуры города, вызывают интерес и хранят память о трагических страницах истории страны. 

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

«Недавно наши краеведы установили, что строили их не пленные немцы, как считалось раньше. Там действительно в конце войны был лагерь военнопленных, и они участвовали в строительстве. Но есть документ, который утверждает, что построены эти дома трудармейцами, а это в основном поволжские немцы, переселенные в начале войны в этот район. Они занимались строительством металлургического завода и возвели эти дома.

В Челябинске есть тенденция забывать скорбные события того времени — репрессии, переселения. А эти дома — своего рода памятник тем людям. И архитектура этих зданий уникальна, она необычна для Челябинска, для области, да и, возможно, необычна для всей России», — говорит историк.

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

Активисты группы «Архистраж» в своем обращении к председателю комитета охраны объектов культурного наследия приводят и слова главного архитектора города Николая Ющенко.

«Этот квартал — мой самый любимый в городе. Он выглядел настоящим чудом на фоне послевоенной нищеты. Сами дома рисуют крупный ритм, эркеры поддерживают мелкий, а венчают все это величество детали — руст, щелевые окна, обратные скаты. Получается красивая геометрия».

Сдаваться Латышев не намерен и готов отстаивать архитектурный ансамбль в суде. 

В Челябинске уникальный ансамбль жилых домов исключили из перечня памятников

«Сейчас юристы будут помогать мне составить иск для обращения в суд. Буду судиться с комитетом охраны объектов культурного наследия области, чтобы они отменили свое решение и назначили проведение новой экспертизы. Основания для этого есть очень большие», — резюмировал он.

Автор: Арина Иванова
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